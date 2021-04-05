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Сменившая пол участница «Дома-2» устроила скандал в такси

Мария Грибова
3 часа назад
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова, которая некоторое время назад сменила пол, устроила скандал в такси. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в Ленинградской области при поездке из Соснового Бора в Кудрово.
Сменившая пол участница «Дома-2» устроила скандал в такси
Фото: Алена Кузнецова / ВКонтактеАлена Кузнецова / ВКонтакте
Девушка находилась в нетрезвом виде. Сначала она оскорбляла жителей Соснового Бора, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Во время поездки Алена также снимала сторис в Instagram.
Через некоторое время таксист вызвал полицию, и Кузнецову отвезли в отделение.
В итоге девушку отпустили домой, выписав штраф в 500 рублей за хулиганство.
Позже бывшая участница реалити-шоу объяснила свое поведение. Дело в том, что вместо машины комфорткласса за ней приехал автомобиль класса «эконом»:
«Приехал эконом. Я села в этот эконом, так как мне хотелось домой. И в процессе поездки я таксисту начала говорить, что я не хочу ехать на экономе. Начала выпендриваться. Ну и таксист в ответ начал провоцировать меня».
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