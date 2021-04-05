Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

«Бабушки из Бураново» выпустили свой первый клип

Мария Грибова
2 часа назад
Удмуртская группа «Бабушки из Бураново» выпустили свой первый клип на песню «Открываешь двери нараспашку» на русском и удмуртском языках. Об этом рассказала ТАСС автор слов и художественный руководитель группы Ольга Туктарева.
«Бабушки из Бураново» выпустили свой первый клип
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Были очень неприятные моменты в пандемию, с определенными людьми полоса неудачная, и все это вылилось в песню»,
— поделилась Туктарева. Она также уточнила, что это первый клип коллектива с тех пор, как в 2014 году из-за разногласий с продюсером бабушки поменяли название своего ансамбля.
По словам Туктаревой, в песне говорится о том, что несмотря ни на что нужно оставаться человеком.
Клип выложен на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» пятого апреля, с утра его посмотрели около тысячи человек.
Напомним, что коллектив из удмуртской глубинки стал известным после выступления на сцене международного конкурса «Евровидение–2012» в Баку.
ТВ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители