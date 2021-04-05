Удмуртская группа «Бабушки из Бураново» выпустили свой первый клип на песню «Открываешь двери нараспашку» на русском и удмуртском языках. Об этом рассказала ТАСС автор слов и художественный руководитель группы Ольга Туктарева.

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«Были очень неприятные моменты в пандемию, с определенными людьми полоса неудачная, и все это вылилось в песню»,

— поделилась Туктарева. Она также уточнила, что это первый клип коллектива с тех пор, как в 2014 году из-за разногласий с продюсером бабушки поменяли название своего ансамбля.

По словам Туктаревой, в песне говорится о том, что несмотря ни на что нужно оставаться человеком.

Клип выложен на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» пятого апреля, с утра его посмотрели около тысячи человек.