Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении. Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД
отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем заявляли участники акции. Ранее Иосиф Пригожин
призвал отказаться от поездок в Грузию после инцидента с Познером.