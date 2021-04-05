Букмекеры оценили вероятность победы участников «Евровидения»

Больше всего шансов на победу на конкурсе «Евровидение-2021» у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные британских букмекерских контор.

Вероятность победы представителя Мальты, по данным агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).

А представительница России, певица Манижа, может занять 14-е место.