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Букмекеры оценили вероятность победы участников «Евровидения»

Мария Грибова
6 часов назад
Больше всего шансов на победу на конкурсе «Евровидение-2021» у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные британских букмекерских контор.
Вероятность победы представителя Мальты, по данным агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).
А представительница России, певица Манижа, может занять 14-е место.
Международный конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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