Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

На "Холостяк" с Тимати пришли новые участницы

Елизавета Назарова
8 часов назад
В новой серии "Холостяка" с Тимати ведущий рассказал о том, что в проекте будут еще три участницы. Девушки не смогли приехать в Россию из-за закрытых границ, но смогли прилететь в Дубай. "Рамблер" показывает и рассказывает про новых участниц шоу.
Одной из новых участниц стала Татьяна Бакулина.
1/9 Одной из новых участниц стала Татьяна Бакулина.
Фото: @baku.lina
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Девушка живет на Украине, ей 27 лет. Она работает дизайнером интерьеров, а на объектах ее называют "нежный прораб".
2/9 Девушка живет на Украине, ей 27 лет. Она работает дизайнером интерьеров, а на объектах ее называют "нежный прораб".
Фото: @baku.lina
Она подарила Тимати картину с обложкой альбома Канье Уэста, но она стала единственной из вновь прибывших, с кем холостяк не пошел на свидание.
3/9 Она подарила Тимати картину с обложкой альбома Канье Уэста, но она стала единственной из вновь прибывших, с кем холостяк не пошел на свидание.
Фото: @baku.lina
Второй участницей стала Екатерина Сафарова.
4/9 Второй участницей стала Екатерина Сафарова.
Фото: @kat_safarova
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Девушка по национальности татарка, но уже давно живет в Барселоне. При первой встрече она смутила главного героя шоу, сделав вид, что она говорит только на испанском.
5/9 Девушка по национальности татарка, но уже давно живет в Барселоне. При первой встрече она смутила главного героя шоу, сделав вид, что она говорит только на испанском.
Фото: @kat_safarova
Девушки на проекте заметили в ней конкурентку фаворитки Маши Вербер, которая, по слухам, стала победительницей шоу.
6/9 Девушки на проекте заметили в ней конкурентку фаворитки Маши Вербер, которая, по слухам, стала победительницей шоу.
Фото: @kat_safarova
Еще одна участница Алиса Грабовая приехала из Лондона. В Великобритании она живет уже год, а сама родилась в Эстонии в русскоязычной семье.
7/9 Еще одна участница Алиса Грабовая приехала из Лондона. В Великобритании она живет уже год, а сама родилась в Эстонии в русскоязычной семье.
Фото: @alisa_grabovaja
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В столице Англии она занимается моделингом и поло.
8/9 В столице Англии она занимается моделингом и поло.
Фото: @alisa_grabovaja
Девушка уже побыла на свидании с холостяком, и многие участницы увидели в ней конкурентку.
9/9 Девушка уже побыла на свидании с холостяком, и многие участницы увидели в ней конкурентку.
Фото: @alisa_grabovaja
Одной из новых участниц стала Татьяна Бакулина. Девушка живет на Украине, ей 27 лет. Она работает дизайнером интерьеров, а на объектах ее называют "нежный прораб". Она подарила Тимати картину с обложкой альбома Канье Уэста, но она стала единственной из вновь прибывших, с кем холостяк не пошел на свидание.
Второй участницей стала Екатерина Сафарова. Девушка по национальности татарка, но уже давно живет в Барселоне. При первой встрече она смутила главного героя шоу, сделав вид, что она говорит только на испанском. Девушки на проекте заметили в ней конкурентку фаворитки Маши Вербер, которая, по слухам, стала победительницей шоу.
Еще одна участница Алиса Грабовая приехала из Лондона. В Великобритании она живет уже год, а сама родилась в Эстонии в русскоязычной семье. В столице Англии она занимается моделингом и поло. Девушка уже побыла на свидании с холостяком, и многие участницы увидели в ней конкурентку.
ТВ,Фото,Холостяк,Тимати,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители