На "Холостяк" с Тимати пришли новые участницы

В новой серии "Холостяка" с Тимати ведущий рассказал о том, что в проекте будут еще три участницы. Девушки не смогли приехать в Россию из-за закрытых границ, но смогли прилететь в Дубай. "Рамблер" показывает и рассказывает про новых участниц шоу.

1/9 Одной из новых участниц стала Татьяна Бакулина. Фото: @baku.lina Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Девушка живет на Украине, ей 27 лет. Она работает дизайнером интерьеров, а на объектах ее называют "нежный прораб". Фото: @baku.lina 3/9 Она подарила Тимати картину с обложкой альбома Канье Уэста, но она стала единственной из вновь прибывших, с кем холостяк не пошел на свидание. Фото: @baku.lina 4/9 Второй участницей стала Екатерина Сафарова. Фото: @kat_safarova Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Девушка по национальности татарка, но уже давно живет в Барселоне. При первой встрече она смутила главного героя шоу, сделав вид, что она говорит только на испанском. Фото: @kat_safarova 6/9 Девушки на проекте заметили в ней конкурентку фаворитки Маши Вербер, которая, по слухам, стала победительницей шоу. Фото: @kat_safarova 7/9 Еще одна участница Алиса Грабовая приехала из Лондона. В Великобритании она живет уже год, а сама родилась в Эстонии в русскоязычной семье. Фото: @alisa_grabovaja Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 В столице Англии она занимается моделингом и поло. Фото: @alisa_grabovaja 9/9 Девушка уже побыла на свидании с холостяком, и многие участницы увидели в ней конкурентку. Фото: @alisa_grabovaja

Одной из новых участниц стала Татьяна Бакулина. Девушка живет на Украине, ей 27 лет. Она работает дизайнером интерьеров, а на объектах ее называют "нежный прораб". Она подарила Тимати картину с обложкой альбома Канье Уэста, но она стала единственной из вновь прибывших, с кем холостяк не пошел на свидание.

Второй участницей стала Екатерина Сафарова. Девушка по национальности татарка, но уже давно живет в Барселоне. При первой встрече она смутила главного героя шоу, сделав вид, что она говорит только на испанском. Девушки на проекте заметили в ней конкурентку фаворитки Маши Вербер, которая, по слухам, стала победительницей шоу.