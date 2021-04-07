Телеведущий из Новой Зеландии и бывший игрок в регби Джо Уиллер (Joe Wheeler) во время трансляции на канале Sky Sports сымитировал азиатский акцент, изображая японского регбиста Кадзуки Химено (Kazuki Himeno). Как сообщает Stuff, из-за этого спортивный комментатор лишился эфиров, после чего спешно извинился за свой поступок.

Инцидент произошел во время послематчевого общения Уиллера с игроками турнира по регби. Ведущий высмеивал ситуацию на поле и решил спародировать азиатский акцент. Это вызвало волну негодования в сети, где за манеру речи Уиллер прослыл «отвратительным» и «омерзительным».

После волны критики Sky Sports выпустил заявление о том, что канал отстранил Уиллера от работы в эфире на неопределенный срок, пока он не «проведет работу над собой».