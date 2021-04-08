Долина чуть не ушла из-за скандала на шоу Максима Галкина

Лариса Долина уже давно знаменита на весь мир. Она является одной из самых известных джазовых исполнительниц. Уже не первый год певица преподает в Московском институте культуры и искусств. В последнее время артистка все чаще выходит в свет. Более того, она похудела на 20 килограммов, чем поразила поклонников. 65-летняя звезда теперь выглядит гораздо моложе многих сверстниц.

Недавно Долина стала гостьей на шоу М аксима Галкина Музыкалити ». Там она познакомилась с певицей и тиктокершей Валей Карнавал. С первых минут певица показала, что она преподаватель, несколько раз поправив Галкина , а потом досталось и 19-летней Вале. Артистку возмутили, что девушка не знает Александра Панайотова

«А кого ты тогда слушаешь?» — изумилась она. «Зачем ты меня сюда позвал? Можно я уйду отсюда?!» — после этого обратилась звезда к Галкину.

Потом Лариса Александровна послушала песню девушки и оценила ее на пять баллов. Она сразу предупредила, что Карнавал не хватает знаний, так как она не владеет своим голосом. Когда же артистка предложила спеть ей небольшой отрывок, который поют для распевания ее студенты, то она пришла в ужас, склонив голову. Это очень обидело тиктокершу.

«Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ноты — это круто, и все надо правильно петь, но если человек хочет что-то петь, то пусть это делает», — сказала Валя.

«Пусть поет на кухне! — перебила ее Долина. — Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!»

«Макс, можно я уйду, все это не для меня все. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке... Она еще и претендует на то, чтобы стать звездой, не попадая ни в одну ноту, да еще и спорит! Я хочу, чтобы все поняли — образование — важная вещь!» — разнесла в пух и прах девушку певица.