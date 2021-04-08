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"Можно я уйду": Долина угодила в скандал на шоу Галкина

Диана Товсепова
12 минут назад
65-летняя певица Лариса Долина стала гостьей на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Там она познакомилась с 19-летней певицей и тиктокершей Валей Карнавал. Артистка сразу же повела себя как преподаватель. А затем ее возмутило, что юная Валя не знает певца Александра Панайотова.
"Можно я уйду": Долина угодила в скандал на шоу Галкина
Фото: Кадр из шоу "Музыкалити"Кадр из шоу "Музыкалити"
"А кого ты тогда слушаешь?...
Зачем ты меня сюда позвал? Можно я уйду отсюда?!" — обратилась Долина к Галкину.
Затем Лариса Долина предложила тиктокерше спеть несложный отрывок для распевания, но когда Валя сделала это, певица пришла в ужас, заявив, что она не попала ни в одну ноту.
"Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ноты — это круто, и все надо правильно петь, но если человек хочет что-то петь, то пусть это делает", — заявила Валя Карнавал.
Долина резко ответила девушке.
"Пусть поет на кухне! Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!" — заявила Долина.
Позже она и вовсе захотела уйти с площадки.
"Макс, можно я уйду, все это не для меня все. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке... Она еще и претендует на то, чтобы стать звездой, не попадая ни в одну ноту, да еще и спорит! Я хочу, чтобы все поняли — образование — важная вещь!", — высказалась певица.
Галкин в начале пытался сгладить ситуацию, а затем попросил Долину, чтобы она не уходила. Долина осталась.
"Если ты кинешь в Валю торшером, то у нас будут сумасшедшие просмотры!" — пошутил Галкин.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало с участниками шоу "Чудаки".
ТВ,Александр Панайотов,Лариса Долина,Максим Галкин,
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