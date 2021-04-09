Самые громкие скандалы в «Что? Где? Когда?»

Двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский
был одним из самых успешных школьных тренеров по интеллектуальным играм в стране. Летом 2020 года его обвинили в домогательствах. Об этом заявили сразу несколько учениц знатока. Одна из них — журналистка The Bell Екатерина Аренина. По ее словам, Скипский приставал к ней, когда ей было 15. В начале апреля стало известно, что знаток вернулся в игру. Из-за этого двое участников, Ольга Быкова
и Георгий Арабули, покинули команду Бориса Белозерова.