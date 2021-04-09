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Самые громкие скандалы в «Что? Где? Когда?»

Анна Арсеньева
2 часа назад
В последнее время вокруг интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" очень много шума. Подкупы, ссоры, домогательства, — знатоки клуба часто попадают в портящие репутацию скандалы. "Рамблер" рассказывает о самых громких из них.

Михаил Скипский

@skipa_pro
Двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский был одним из самых успешных школьных тренеров по интеллектуальным играм в стране. Летом 2020 года его обвинили в домогательствах. Об этом заявили сразу несколько учениц знатока. Одна из них — журналистка The Bell Екатерина Аренина. По ее словам, Скипский приставал к ней, когда ей было 15. В начале апреля стало известно, что знаток вернулся в игру. Из-за этого двое участников, Ольга Быкова и Георгий Арабули, покинули команду Бориса Белозерова.

Александр Друзь

65-летний Александр Друзь участвует в игре с 1981 года. За последние несколько лет магистр ЧГК не раз попадал в неприятности. Так, в 2019 году у него случился конфликт с главным редактором телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером, который обвинил его в попытке подкупа. По его словам, Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Взамен он обещал поделиться с Бером выигрышем. Сам Друзь отрицал свою виновность. После скандала их обоих отстранили от участия в программах Первого канала. Кроме того, обладателя "Бриллиантовой совы" обвиняли в домогательствах.

Георгий Жарков

Maksim Sidorov/ wikipedia.org
Еще один крупный скандал был в начале 2000-х годов. Знаток "Что? Где? Когда?" Георгий Жарков обманом заполучил список вопросов, благодаря чему его команда попала в число призеров. Он сообщил оргкомитету турнира свою электронную почту, выдав ее за почту ведущего. Знатока дисквалифицировала на три года. А в 2007 году он оказался на скамье подсудимых. Георгия Жаркова признали виновным в насилии по отношению к 19-летнему юноше из Нижнего Новгорода. По данным следствия, он запер молодого человека в квартире. В 2016 году знаток телевизионного клуба умер.
ТВ,Михаил Скипский,Александр Друзь,Ольга Быкова,
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