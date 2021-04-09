Самые громкие скандалы в «Что? Где? Когда?»

В последнее время вокруг интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" очень много шума. Подкупы, ссоры, домогательства, — знатоки клуба часто попадают в портящие репутацию скандалы. "Рамблер" рассказывает о самых громких из них.

Михаил Скипский

Александр Друзь

Георгий Жарков

Еще один крупный скандал был в начале 2000-х годов. Знаток "Что? Где? Когда?" Георгий Жарков обманом заполучил список вопросов, благодаря чему его команда попала в число призеров. Он сообщил оргкомитету турнира свою электронную почту, выдав ее за почту ведущего. Знатока дисквалифицировала на три года. А в 2007 году он оказался на скамье подсудимых. Георгия Жаркова признали виновным в насилии по отношению к 19-летнему юноше из Нижнего Новгорода. По данным следствия, он запер молодого человека в квартире. В 2016 году знаток телевизионного клуба умер.