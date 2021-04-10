"Апофеоз тупости": Лоза раскритиковал шоу "Маска"

Композитор Юрий Лоза
резко высказался о рейтинговом шоу "Маска". Об этом он рассказал в интервью
изданию "Собеседник.ru".
Когда звезде задали вопрос о том, смотрит ли он популярное шоу, он ответил отрицательно и нелестно высказался о проекте.
«Возьмите любую ростовую куклу, с помощью которой зазывают посетителей в рестораны, поставьте ее на сцену, включите фонограмму. Получите тот же самый эффект. На шоу "Маска" никто даже не знает, стоит ли внутри костюма артист, открывает он рот или нет. Есть, конечно, и другие тупые передачи типа "Точь-в-точь", "Один в один", "Битва хоров", но это еще куда ни шло. "Маска" – это же апофеоз тупости!»
Лоза также отметил, что не пошел бы на шоу ни при каких условиях. Он также добавил, что за такое многим дают звание народного артиста.
Высокие рейтинги проекта композитор объяснил тем, что появилась "тенденция на отупение населения". Он привел в пример социальную сеть TikTok и блогеров оттуда.