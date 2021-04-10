"Апофеоз тупости": Лоза раскритиковал шоу "Маска"

Композитор Юрий Лоза резко высказался о рейтинговом шоу "Маска". Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник.ru".

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Когда звезде задали вопрос о том, смотрит ли он популярное шоу, он ответил отрицательно и нелестно высказался о проекте.

«Возьмите любую ростовую куклу, с помощью которой зазывают посетителей в рестораны, поставьте ее на сцену, включите фонограмму. Получите тот же самый эффект. На шоу "Маска" никто даже не знает, стоит ли внутри костюма артист, открывает он рот или нет. Есть, конечно, и другие тупые передачи типа "Точь-в-точь", "Один в один", "Битва хоров", но это еще куда ни шло. "Маска" – это же апофеоз тупости!»

Лоза также отметил, что не пошел бы на шоу ни при каких условиях. Он также добавил, что за такое многим дают звание народного артиста.