Детские передачи, на которых росли советские дети

В наши дни количество телевизионных передач и шоу для детей исчисляется десятками, а возможно и сотнями. А вот во времена СССР все было гораздо скромнее – телеканалов было всего несколько, а все детские и юношеские передачи можно было пересчитать по пальцам. Но нужно отметить, что все эти проекты, несмотря на ограниченный бюджет и скромные технические возможности своего времени, были качественными и интересными.

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1. АБВГДейка

Сценарии для одной из наиболее любимых детьми передач писал Эдуард Успенский – «отец» Чебурашки и кота Матроскина. В «АБВГДейке» показывалась необычная школа, в которой учились взрослые клоуны: Клепа, Левушкин, Юра и Ириска.

Проект существует до сих пор, но его актерский состав давно поменялся. Мало кто знает, что «АБВГДейка» – это не совсем авторский проект, так как за основу телепередачи было взято популярное американское шоу для детей «Улица Сезам».

2. Спокойной ночи, малыши!

Тот формат передачи «Спокойной ночи, малыши!», который мы все хорошо знаем, появился далеко не сразу. Сначала авторы передачи много экспериментировали в поисках оригинальных сценариев. Детям показывали телеспектакли, диафильмы и кукольные представления.

В итоге на куклах было решено остановиться и Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша на долгие годы стали бессменными участниками ежедневного вечернего действа. Традиционно в первой части кукольные герои вместе с ведущим обсуждали какие-то детские проблемы, а во второй юным зрителям показывали мультфильм.

3. В гостях у сказки

Передача «В гостях у сказки» выходила в эфир с 70 х годов XX века и за долгие годы существования многократно менялась. Прижился вариант с телеведущей, которая погружает юных зрителей в сказочный мир, делая вступление к демонстрации фильма или мультфильма.

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4. Хочу все знать

Познавательная передача «Хочу все знать» была адресована детям и подросткам. Она начала выходить в 50 х годах прошлого века и посвящалась достижениям науки и техники, открытиям и разработкам. Кроме этого, в программе появлялась информация из анатомии, ботаники, зоологии и даже микробиологии.

5. Ералаш

Большинство актеров «Ералаша» – дети, многие из которых позднее сделали карьеру в кино или на эстраде. На взрослые роли в шоу приглашали настоящих звезд, таких как Спартак Мишулин, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник.

6. Сказка за сказкой