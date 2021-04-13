Мужчина узнал истинный смысл песни «Макарена» («Macarena») испанского дуэта Los Del Rio и разочаровал пользователей сети. Видео, опубликованное на его странице @peakay81 в TikTok , набрало более 1,2 миллиона просмотров и более 304 тысяч лайков.

Фото: Кадр видео: TikTok @peakay81 Кадр видео: TikTok @peakay81

По словам тиктокера, этот трек часто включают на школьных дискотеках, однако он написан не для детей.

Блогер спросил у подписчиков, какую песню они слушали в детстве, а затем повзрослели и поняли, насколько она «действительно грязная». Затем он рассказал, что для него такая песня — «Макарена», под которую он танцевал в возрасте 10 лет.

«Речь идет о женщине, парень которой собирается пойти в армию, а она, когда его нет, устраивает секс втроем с двумя его лучшими товарищами. Без шуток. Погуглите. Какого черта!?» — возмутился автор ролика.

В тексте песни девушка рассказывает о своем возлюбленном по имени Виторино, которого она «не могла выносить». Она поет о том, что его не было в городе, а у него есть двое «симпатичных друзей».

Пользователи также удивились смыслу песни. «На самом деле...спасибо, ты испортил мне детство», «Братан, мы буквально танцуем под эту песню на свадьбах», «Лол, подожди, что...мы так много танцевали под эту песню, я никогда не знал», — написали они в комментариях.