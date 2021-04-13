Китайские родители назвали мультфильм «Свинка Пеппа» жестоким

Китайские родители обвинили детские мультфильмы «Приключения Барби в доме мечты», «Свинка Пеппа» и «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» в демонстрации жестокости и насилия. Об этом пишет South China Morning Post.

Фото: Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа» Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»

Сообщается, что родители пожаловались в органы защиты прав потребителей на демонстрацию в мультфильмах примеров «ненадлежащего поведения». Совет потребителей восточной провинции Цзянсу опубликовал список из 21 мультсериала, в которых, по мнению организации, содержались неприемлемые для детей материалы.

Наибольшее количество жалоб от родителей получил китайский мультфильм «Медведи-соседи». Дело в том, что главный герой часто держит в руках электрическую пилу из-за чего многие дети стали использовать данный инструмент во вред другим.