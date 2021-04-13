Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Китайские родители назвали мультфильм «Свинка Пеппа» жестоким

Мария Грибова
2 часа назад
Китайские родители обвинили детские мультфильмы «Приключения Барби в доме мечты», «Свинка Пеппа» и «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» в демонстрации жестокости и насилия. Об этом пишет South China Morning Post.
Китайские родители назвали мультфильм «Свинка Пеппа» жестоким
Фото: Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»
Сообщается, что родители пожаловались в органы защиты прав потребителей на демонстрацию в мультфильмах примеров «ненадлежащего поведения». Совет потребителей восточной провинции Цзянсу опубликовал список из 21 мультсериала, в которых, по мнению организации, содержались неприемлемые для детей материалы.
Наибольшее количество жалоб от родителей получил китайский мультфильм «Медведи-соседи». Дело в том, что главный герой часто держит в руках электрическую пилу из-за чего многие дети стали использовать данный инструмент во вред другим.
В организации провели онлайн-опрос и личные интервью с 1026 родителями и педагогами начальных школ и детских садов. Более 80 процентов опрошенных отметили, что правительство должно ужесточить цензуру мультфильмов.
ТВ,Медведи-соседи,Свинка Пеппа,Оскар,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители