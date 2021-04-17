Самые громкие скандалы на ТВ за последний месяц

Скандалы на российском ТВ случаются нередко. Только за последний месяц шумно обсуждались сразу несколько ситуаций.

Фото: Кадр из шоу "Ты — топ-модель" Кадр из шоу "Ты — топ-модель"

В Сеть слили секретный список участников шоу "Маска"

Кадр из шоу "Маска"

На сцене нового шоу "Маска" разные российские знаменитости (певцы, актеры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы. Жюри при этом пытается, разгадать, кто скрывается за маской.

При этом участники проекта подписали контракт о неразглашении, а вся информация о них строго засекречена. Кроме того, их надежно охраняют не только на сцене, но и за кулисами. Настоящие голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и когда они раскрыли истинные лица.

Скандал разгорелся из-за того, что имена участников опубликовали в "Википедии", но позже перечень удалили.

Однако некоторые посчитали это "вбросом".

"Во-первых, список появился в "Википедии", где внести правку в статью не трудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звезд, это может быть информационный вброс", — об этом музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал ФАН.

Бабичев считает, что "кто-то из специалистов проекта" уволился и решил так отомстить. Кроме того, критик считает, что это могли бы сделать и сами продюсеры проекта, чтобы привлечь интерес.

Критик объяснил, что интерес зрителей к шоу есть,но удерживать их у экранов еженедельно не так просто. В связи с этим, по его мнению, продюсеры шоу могли бы добавить закулисных, околопроектных скандалов и ссор.

"Я не думаю, что это понизит рейтинги шоу. Сейчас с появлением этого списка все будут смотреть и проверять, настоящий он или нет", — считает он.

При этом были и предложения закрыть шоу.

"У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации. Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть", — отметил источник издания.

Кроме того, в Сети призывали закрыть проект из-за необъективности судей и подписать петицию.

Домогательства на "Последнем герое"

Кадр из шоу "Последний герой"

На телеканале ТВ-3 выходит культовое шоу "Последний герой". Однако сейчас в СМИ широко обсуждают скандал из-за сексуальных домогательств одного из участников проекта.

Так, в выпуске 3 апреля объявили, что выбывшая из проекта накануне 20-летняя Анастасия Петрова рассказала о домогательствах "соплеменника". Так, 61-летний Александр Матвеев , которого участники называли "дядя Саша", по ее словам, приставал к ней и другим девушкам. Ведущая проекта Яна Троянова призвала не бояться и рассказывать о таких ситуациях.

Сама девушка объяснила, что в детстве пережила попытку изнасилования, поэтому поведение мужчины в возрасте ее так возмутило. Она отмечает, что другие участницы тоже замечали подобное со стороны Матвеева, но не рассказывают. При этом некоторые не поверили девушке, заметив, что она линчует человека.

Сам Матвеев обвинения отверг, назвав ситуацию "дуростью".

"У меня мозгов что ли нет?", — отреагировал он

После этого Матвеев решил покинуть проект, сославшись на проблемы со здоровьем.

"Извиняюсь, если кому-то я причинил какую-то боль и неудобство",— заявил он.

Малиновская против Решетовой

Кадр из шоу "Ты — топ-модель"

Маша Малиновская раскритиковала участие Анастасии Решетовой в проекте "Ты — топ-модель" в качестве телеведущей. Отметим, что Решетова не является профессиональной моделью, хотя регулярно принимает участие в фотосессиях и обладает титулом "1-я вице-мисс Россия 2014 года". На это обстоятельство обратила внимание и Маша Малиновская. Она высказала свои сомнения в соцсетях:

"Программу "Топ-модель" должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram".

При этом Малиновская подчеркнула, что и сама не претендует на место ведущей. Она предложила пригласить на эту роль Наталью Водянову или Ирину Шейк

"По-моему, все очень логично. И рекламные ролики были типа: "это шоу без стандартов" и что "красота бывает разной". Как может говорить об этом телка типа Решетовой или меня, например? Я же не говорю, что я должна быть ведущей, я говорю, что ведущей должна быть в этом смысле Водянова или Ирина Шейк, но точно не девушка вроде меня или Решетовой, которая, мягко говоря, походит на еще сотню таких же девчонок в Instagram"