Манижа объяснила смысл песни для "Евровидения"

Певица Манижа в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой объяснила, в чем особенность ее песни Russian Woman.
По словам Манижи, она представила в песне навязанные женщине обществом установки: о весе, семейном статусе, внешности. "Хитовость" музыки она также считает стереотипом.
В создании песни, уточнила Манижа, принимали участие люди разных культур.
"Русская женщина очень многогранна, как и вся эта аранжировка. Russian Woman писали совершенно разные по культуре люди и вложили в нее частицу себя. Там есть и балканские биты, есть и русские народные пляски, есть и современный хип-хоп", — цитирует Манижу РИА "Новости".
Конкурс "Евровидение" должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Российская исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.