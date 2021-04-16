Манижа объяснила смысл песни для "Евровидения"

По словам Манижи, она представила в песне навязанные женщине обществом установки: о весе, семейном статусе, внешности. "Хитовость" музыки она также считает стереотипом.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Российская исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.