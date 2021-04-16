Церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска»

22 апреля в Концертном зале «Зарядье» состоится Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Объявление лауреатов завершит конкурсную программу XXVII Фестиваля «Золотая Маска».

Фото: Дмитрий Дубинский Дмитрий Дубинский

Фестиваль «Золотая Маска» прошел в Москве с января по апрель, объединил театры из 25 российских городов и представил 56 спектаклей, номинированных на Премию, а также более двух десятков спектаклей-участников внеконкурсных программ.

Церемония вручения Премии «Золотая Маска» – главное событие театрального сезона, настоящий праздник для большого театрального сообщества России, где встречаются коллеги, друзья, партнеры, приезжающие в Москву со всей страны.

Творческая команда создателей Церемонии включает режиссера Нину Чусову, драматурга и режиссера Женю Беркович, художника Зиновия Марголина. В церемонии принимают участие актрисы Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Светлана Мамрешева, Варвара Шмыкова.

Среди гостей и участников Церемонии: Президент Фестиваля «Золотая Маска» Игорь Костолевский, генеральный директор Фестиваля Мария Ревякина, председатели Жюри режиссеры Вячеслав Самодуров и Алена Карась, режиссеры Евгений Писарев, Алексей Франдетти, Тимофей Кулябин, Дмитрий Волкострелов, Олег Липовецкий, хореограф Антон Пимонов, актрисы Елизавета Боярская, Алена Старостина и Наталья Быстрова, дирижер Артем Абашев, оперные певцы Богдан Волков и Мария Макеева, художники Галя Солодовникова, Максим Исаев и Павел Семченко, режиссеры театра кукол Анна Викторова и Виктор Платонов, театральный продюсер Елена Тупысева и многие другие.

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Режиссер: Нина Чусова

Режиссер и драматург: Евгения Беркович

Художник: Зиновий Марголин

Художник по свету: Александр Сиваев

Артисты: Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Светлана Мамрешева, Варвара Шмыкова и Илья Мовчан.

Продолжительность 3 ч. 40 мин.