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Участница «Битвы экстрасенсов» назвала самое сложное испытание на проекте

Lenta.ru
3 часа назад
Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Мариам Циминтия назвала самое сложное испытание, с которым сталкивалась на проекте. О трудностях съемок она рассказала изданию «Собеседник».
Участница «Битвы экстрасенсов» назвала самое сложное испытание
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Циминтия отметила, что участников «Битвы экстрасенсов» никогда не предупреждали об испытаниях заранее: они получали эту информацию буквально за день до съемок. По этой причине она «старалась отсыпаться» и «набиралась энергии», чтобы успешнее проходить испытания.
Участница телешоу добавила, что была очень рада, когда прошла кастинг на «Битву экстрасенсов», однако затем ее эмоции изменились. Циминтия объяснила, что очень переживала за людей, чьими делами занимались герои передачи, и испытывала сильные потрясения, переживая их боль.
«Напряжение перед съемками было колоссальным. Я знала все свои возможности. Но понимала, что от страха могу оступиться. Эмоциональный фон стал самым сложным испытанием на проекте», — заключила участница «Битвы экстрасенсов». Она добавила, что приятной частью съемок для нее стали поездки и общение с участниками проекта.
Ранее Георгий Малиновский, еще один участник «Битвы экстрасенсов» рассказал об обратной стороне проекта. По его словам, сотрудники телепередачи действительно продавали участникам правильные ответы. Такие ситуации случались до 13-го сезона передачи, отметил Малиновский. Он объяснил сливы низкими зарплатами администраторов проекта.
ТВ,ИД "Собеседник",
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