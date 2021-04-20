Авербух назвал гонорары участников шоу «Ледниковый период»

Фигурист и продюсер популярного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух раскрыл гонорары участников. Он признал, что большие коррективы в зарплаты внесла пандемия коронавируса: доходы заметно снизились.

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Ранее ходили слухи, что приглашенные звезды могли получать за один выход на «Ледниковом периоде» 150 тысяч рублей, тогда как фигуристы — около 600 тысяч рублей.

Авербух в интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала назвал примерный ценовой диапазон, однако не стал приводить конкретные суммы.

«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч»,

— заявил продюсер.

Однако из-за пандемии коронавируса гонорары пришлось срезать.

Авербух при этом уточнил, что предполагаемая сумма — общий доход пары, следовательно, они должны делить гонорар пополам. При этом одиночникам, подчеркнул Авербух, он платил бы столько же. Правда, в его шоу таких нет.

«Так принято всегда было, всегда парники, и даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда»,

— сказал он.

Продюсер также отметил, что на затраты очень сильно повлияло ослабление рубля. Профессиональный ледовый спектакль — очень затратное мероприятие. И теперь из-за курса доллара оно обходится не в 60, а в 90 миллионов рублей.