Зачем шведы натягивали колготки на экран телевизора

В 1962 году шведы вдруг стали скупать цветные капроновые колготки и натягивать их на экраны своих телевизоров. Как выяснил "Рамблер", так они стремились сделать изображение на экране цветным.

Фото: SVT SVT

Такая идея, как оказалось, пришла к шведам неслучайно. В 1962 году SVT (Sveriges Television) был единственным телевизионным каналом в Швеции, транслировавшимся в черно-белом режиме.

SVT

Телеканал объявил, что «технический эксперт» Кьелл Стенссон объяснит, как смотреть цветное кино на черно-белых телевизорах. В эфире Стенссон рассказал, как тонко растянутый нейлоновый чулок перед телевизором будет изгибать длины волн света и производить цветное изображение. Новость взбудоражила всю страну.

Кроме того, эксперт четко объяснял, как это работает. Он отметил, что нейлоновые чулки были идеальной тканью для использования в качестве мелкоячеистой сетки. Стенссон заявил, что зрителям нужно просто разрезать пару дамских чулок и прикрепить их к экрану телевизора. Изображение должно было внезапно стать цветным.

SVT

При этом эксперт предупредил, что для полного эффекта сидеть нужно на правильном расстоянии от экрана. Кроме того, может потребоваться «очень осторожно двигать головой» назад и вперед, чтобы выровнять цветовой спектр.

Он также подробно объяснил, как это работает, и рассказал р феномене "двойной щели". По его словам, исследователи недавно обнаружили, что мелкоячеистый экран, помещенный перед черно-белым телевизионным экраном, заставляет свет изгибаться так, чтобы изображение выглядело цветным.

Объяснение оказалось убедительным. Мужчины по всей стране выпрашивали у женщин колготки, чтобы попробовать прием Стенссона. Женщины же побежали скупать новые чулки в магазинах.