Водянова станет ведущей трэвел-шоу

Модель Наталья Водянова запускает собственное трэвел-шоу. Путешествовать девушка будет со своими детьми, сообщают СМИ.
Фото: @natasupernova@natasupernova
«Это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих старших детей – Виктора, Невы и Лукаса»,
— объясняют продюсеры.
Идея пришла Наталье в тот момент, когда она поняла, что ее дети русские, но о России не знают ничего. Несмотря на русскую мать, все трое выросли в Европе.
Продюсерами станут писатель Михаил Зыгарь и Нателла Крапивина, создательница шоу «Орел и решка». В первых четырех сериях модель с детьми посетит Сочи, Адыгею, Пятигорск и Северную Осетию. После этого семейство двинется на русский Север – Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.
Как отмечают продюсеры, это не просто «развлекательный трэвел», а еще и осмысленное узнавание России. А также интересно посмотреть, какими видят страну иностранные дети, сообщает РИА «Новости». Шоу выйдет на видеохостинге PREMIER 25 апреля 2021 года.