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Шоу «Маска» бьет все рекорды рейтинга на отечественном ТВ

News.ruиещё 1
7 часов назад
Шоу «Маска» побило собственный рекорд и стало самым рейтинговым на отечественном телевидении за последние несколько лет. Рейтинг выпуска, вышедшего в воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля в аудитории 18+ — 22,7.
Шоу «Маска» бьет все рекорды рейтинга на отечественном ТВ
Фото: News.ruNews.ru
Также «Маска» стала лучшим эфирным событием этого года среди зрителей от 25 до 59 лет с рейтингом 6,3% и долей 23%. В момент снятия маски Носорога Кириллом Туриченко доля в аудитории 18+ достигла 33,9% (рейтинг 8,2%), чего не было на российском телевидении за последние несколько лет, сообщается в Instagram проекта.
В ближайшее воскресенье, 25 апреля, зрителей шоу «Маска» ждёт новое разоблачение очередного героя. Страсти накаляются, поскольку среди исполнителей, по мнению телезрителей, остались самые сильные и загадочные участники.
Российское шоу «Маска» смотрят и за рубежом. Зрители бывших стран СНГ болеют за любимых исполнителей и гадают, кто может скрываться в том или ином облачении.
Как сообщалось ранее, артист в костюме Зайца на шоу «Маска» на телеканале НТВ сумел покорить не только российскую, но и молдавскую публику. Неизвестный пока вокалист исполнил хит Dragostea din tei молдавской группы O-Zone, чем завоевал себе поклонников за рубежом.
ТВ,Кирилл Туриченко,НТВ,
18+
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