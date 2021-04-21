Шоу «Маска» бьет все рекорды рейтинга на отечественном ТВ

Шоу «Маска» побило собственный рекорд и стало самым рейтинговым на отечественном телевидении за последние несколько лет. Рейтинг выпуска, вышедшего в воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля в аудитории 18+ — 22,7.

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Также «Маска» стала лучшим эфирным событием этого года среди зрителей от 25 до 59 лет с рейтингом 6,3% и долей 23%. В момент снятия маски Носорога Кириллом Туриченко доля в аудитории 18+ достигла 33,9% (рейтинг 8,2%), чего не было на российском телевидении за последние несколько лет, сообщается в Instagram проекта.

В ближайшее воскресенье, 25 апреля, зрителей шоу «Маска» ждёт новое разоблачение очередного героя. Страсти накаляются, поскольку среди исполнителей, по мнению телезрителей, остались самые сильные и загадочные участники.

Российское шоу «Маска» смотрят и за рубежом. Зрители бывших стран СНГ болеют за любимых исполнителей и гадают, кто может скрываться в том или ином облачении.