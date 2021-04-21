Раскрыты зарплаты ведущих шоу «Дом-2»

В начале апреля стало известно, что права на проект «Дом-2» выкупил телеканал «Ю». Продюсеры уверяли, что состав ведущих шоу останется без изменений, но Ольга Бузова
в последний момент отказалась переходить на другой канал. Теперь вести телестройку будут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Известно, что зарплата знаменитостей не одинакова. Так, Ксения Бородина за один месяц работы на шоу получает около полутора миллионов рублей. Такую же зарплату предлагали и Ольге Бузовой, но, по слухам, канал ТНТ сделал ей более выгодное предложение.