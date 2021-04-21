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Раскрыты зарплаты ведущих шоу «Дом-2»

Eva.ru
3 часа назад
Несколько дней назад на телеканале «Ю» стартовал обновленный проект «Дом-2». В шоу примут участие и новички, и старожилы проекта, а состав ведущих остался без изменений: в эфире появятся Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов и Влад Кадони. Недавно стало известно, сколько знаменитости получают за эту работу ежемесячно.
Раскрыты зарплаты ведущих шоу «Дом-2»
Фото: Eva.ruEva.ru
В начале апреля стало известно, что права на проект «Дом-2» выкупил телеканал «Ю». Продюсеры уверяли, что состав ведущих шоу останется без изменений, но Ольга Бузова в последний момент отказалась переходить на другой канал. Теперь вести телестройку будут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Известно, что зарплата знаменитостей не одинакова. Так, Ксения Бородина за один месяц работы на шоу получает около полутора миллионов рублей. Такую же зарплату предлагали и Ольге Бузовой, но, по слухам, канал ТНТ сделал ей более выгодное предложение.
Ольга Орлова, согласно контракту, зарабатывает на проекте немного меньше миллиона рублей в месяц. А гонорары Андрея Черкасова и Влада Кадони оказались в несколько раз скромнее: их зарплата — 200 тысяч рублей. Продюсеры сообщают, что гонорары ведущих могут расти, если шоу завоюет любовь зрителей и покажет высокие рейтинги.
Сейчас на площадке находятся десять старожилов проекта и пятнадцать новичков. За возвращение на проект бывшие участники получают около ста тысяч в месяц, а новобранцы довольствуются скромной зарплатой в семнадцать тысяч рублей. Руководители телестройки планируют сохранить традицию, по которой со временем более высокие заработки получат самые рейтинговые участники проекта.
Рустам Солнцев вспоминает, что во время его нахождения на «Доме-2» зарплаты самых популярных персонажей достигали пяти тысяч долларов в месяц, а самый высокий гонорар был у Виктории Бони: ей каждый месяц перечисляли около восьми тысяч долларов.
ТВ,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Рустам Солнцев,Ольга Орлова,Виктория Боня,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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