Раскрыты зарплаты ведущих шоу «Дом-2»

Ольга Орлова, согласно контракту, зарабатывает на проекте немного меньше миллиона рублей в месяц. А гонорары Андрея Черкасова и Влада Кадони оказались в несколько раз скромнее: их зарплата — 200 тысяч рублей. Продюсеры сообщают, что гонорары ведущих могут расти, если шоу завоюет любовь зрителей и покажет высокие рейтинги.

Сейчас на площадке находятся десять старожилов проекта и пятнадцать новичков. За возвращение на проект бывшие участники получают около ста тысяч в месяц, а новобранцы довольствуются скромной зарплатой в семнадцать тысяч рублей. Руководители телестройки планируют сохранить традицию, по которой со временем более высокие заработки получат самые рейтинговые участники проекта.