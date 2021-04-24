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«Ты серьезно?»: Сергей Лазарев накричал на члена жюри вокального шоу

Вечерняя Москва
7 часов назад
Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram анонс финала вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», на котором он кричит на коллегу.
«Зачем так психовать»: Лазарев накричал на члена жюри вокального шоу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Артист возмутился оценкой коллеги по жюри, который высказал свое недовольство относительно исполнения одного из участников.
— Ни единой фальшивой ноты! Ты серьезно говоришь, что тебе это не понравилось?! — прокричал певец.
Финал вокального конкурса, в котором участники борются за приз в один миллион рублей, состоится 25 апреля.
Сергей Лазарев в подписи к публикации отметил, что финал шоу будет невероятно эмоциональным.
— И да, вам понадобится валерьянка! Жаль, у меня ее не было во время эфира! — написал артист.
Поклонники не оценили эмоциональную вовлеченность Лазарева, они оставили много негативных комментариев под постом:
«Очень неприятно наблюдать за тем, как Сергей повышает голос на экспертов «стены»; «И зачем так психовать? У каждого свое мнение... Не надо устраивать деспотизм и авторитарность».
ТВ,Сергей Лазарев,
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