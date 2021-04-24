«Зачем так психовать»: Лазарев накричал на члена жюри вокального шоу

Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram анонс финала вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», на котором он кричит на коллегу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Артист возмутился оценкой коллеги по жюри, который высказал свое недовольство относительно исполнения одного из участников.

— Ни единой фальшивой ноты! Ты серьезно говоришь, что тебе это не понравилось?! — прокричал певец.

Финал вокального конкурса, в котором участники борются за приз в один миллион рублей, состоится 25 апреля.

Сергей Лазарев в подписи к публикации отметил, что финал шоу будет невероятно эмоциональным.

— И да, вам понадобится валерьянка! Жаль, у меня ее не было во время эфира! — написал артист.

Поклонники не оценили эмоциональную вовлеченность Лазарева, они оставили много негативных комментариев под постом: