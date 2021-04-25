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Россиянина, которого удерживали на «Фабрике звезд», выпустили из Китая

Мария Грибова
8 часов назад
Российский парень по имени Владислав Иванов, которого удерживали на китайской «Фабрике звезд», возвращается домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Россиянина, которого удерживали на «Фабрике звезд», выпустили из Китая
Фото: @bogatcio@bogatcio
Некоторое время молодой человек работал переводчиком одного из артистов песенного конкурса. А затем его заметили организаторы, предложили участие в шоу, пообещав, что уже через две недели он сможет вернуться домой. Владислав согласился и взял псевдоним Lelush.
Несмотря на то, что парень совершенно не умеет петь и двигаться, на него свалилась бешеная популярность. И уйти через две недели, как ему и обещали, так и не удалось.
И недавно стало известно, что молодому артисту все же не удалось пройти в 11 победителей проекта, и теперь он может вернуться домой, как того давно сам желал.
ТВ,Владислав Иванов,
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