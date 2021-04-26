Зрители обвинили в обмане «Маску»

Зрители возмущены тем, что даваемые артистами шоу «Маска» подсказки только больше запутывают людей. В качестве примера народ называет разоблачение Неваляшки.

Поклонники шоу считают, что изначально все подсказки указывали на то, что в Неваляшке находится Юрий Гальцев . Артист тоже прекрасно поёт, но к этому ещё известен своим чувством юмора. Для многих стало откровением, что в костюме оранжевой игрушки оказался Стас Пьеха

Обычно угрюмый и молчаливый артист раскрылся перед зрителями настолько в другом свете, что люди предположили даже подмену, которая могла произойти в середине шоу:

«Где объяснения сегодняшних подсказок и подсказки про Ветрова? Подсказки — фейк? Или у них с Гальцевым конфликт вышел. Даже Стоянов после своего ухода однозначно заявлял, что в маске Неваляшки Гальцев!», «Концепция шоу такова, что подсказки пишутся под нескольких людей, либо очень размыты. Иначе было бы всё слишком легко. В этом сезоне организаторы писали их под тех, кого судьи „слышали“ в масках. Для Неваляшки — под Гальцева, Клявера. Для Зайца — под Ярушина. Сегодня опять упомянули КВН и сериалы».

«Нам подсовывают фейковые подсказки, как в случаи с Бузовой, или замена артиста произошла посреди проекта (на „Ютубе“ как раз про это недавно видос был)?», «Я была уверена, что это Гальцев. Когда увидела Стаса, испытала нехилый шок! Он большой молодец, очень жаль, что выбыл за шаг до финала, он его заслуживал», пишут в комментариях зрители шоу.

Пользователи буквально переругались между собой насчёт того, кто же всё-таки пел в Неваляшке. Многие заявили, что узнали Пьеху с первой же песни. Другие упорно «слышали» в Неваляшке Гальцева. Но всё равно, несмотря на это, народ не перестаёт выражать восхищение снявшему маску певцу.

«Пьеха на всех программах очень угрюмо-молчаливый. Да и сняв маску, был такой же. В Маске он был невероятно болтливый и забавный, что больше импонирует Гальцеву. Ну вот теперь мы узнали другого Стасика», «Вместе с Неваляшкой из шоу ушла душа. Во времена погони за рейтингами и деньгами, когда в почёте бездарность и плоский пошлый юмор, как воздуха не хватает настолько сильно влюблённых в музыку людей, что они готовы, каждый раз выходя на сцену, отдавать ей всего себя без остатка, обнажая перед зрителем свою душу и сердце. Стас Пьеха как раз и есть тот самый глоток свежего воздуха. Благодаря таким Артистам музыка всё ещё живёт. Огромное спасибо и низкий вам поклон за возможность дышать», признаются в симпатии к Неваляшке зрители.