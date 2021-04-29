Познер рассказал о цензуре на Первом канале

Телеведущий Владимир Познер рассказал о цензуре, которой подвергалась его авторская программа на Первом канале. В интервью « АИФ Петербург» он также назвал трудности, с которыми сегодня сталкиваются российские СМИ.

По мнению Познера, главная проблема заключается в том, что в деятельность средств массовой информации вмешивается государство. «По сути, у нас журналистика зависит от власти», — констатировал телеведущий.

При этом он подчеркнул, что на самом деле одна из главных задач СМИ — обращать внимание на проблемы и острые ситуации и показывать, что на самом деле происходит. Если же журналисты подконтрольны государству, то сделать это невозможно.

Познер добавил, что телевидение, которое до сих пор является главным источником информации для большинства людей, «либо напрямую, либо опосредованно тоже принадлежит государству».

«Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества. Мало независимых источников: они есть, но крайне ограничены», — отметил телеведущий.