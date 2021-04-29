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Власти Нидерландов подтвердили, что зрителей пустят на Евровидение

Мария Грибова
2 часа назад
Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс «Евровидение» в Роттердаме в мае пустят зрителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Зрителей пустят на Евровидение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что на шести репетициях, двух полуфиналах и финале одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Чтобы пройти на мероприятие необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
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