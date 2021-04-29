Зрителей пустят на Евровидение

Правительство Нидерландов подтвердило, что на конкурс «Евровидение» в Роттердаме в мае пустят зрителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что на шести репетициях, двух полуфиналах и финале одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Чтобы пройти на мероприятие необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.