«Уральские пельмени» объяснили, почему старые выпуски не покажут по СТС

Евгений Орлов , директор шоу «Уральские пельмени», объяснил, почему архивные выпуски проекта не появятся на канале СТС в ближайшее время.

Фото: Кадр из телепередачи "Уральские пельмени" Кадр из телепередачи "Уральские пельмени"

Оказалось, что коллективу не удалось договориться о правах на показ с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Об этом Орлов рассказал порталу URA.RU.

Встреча с Нетиевским, по словам Орлова, состоялась примерно месяц назад. Казалось, что стороны согласятся на объединение прав на программы, но в итоге Нетиевский занял непримиримую позицию.

«Он потребовал себе ровно столько же, сколько в сумме получит вся остальная команда. Конечно, на такое предложение мы ответили отказом», — объяснил Орлов.

Сам Нетиевский же подтвердил, что переговоры действительно проходили. Шоумен отметил, что Орлов предложил продюсерам всего 20 или 30 процентов от того, что их устроило бы. Такой вариант команда Нетиевского отвергла. Он посетовал, что зритель в этом конфликте страдает больше всего. Поклонники не увидят 73 старых выпуска. Сейчас они заблокированы на YouTube и в сетке СТС они не появляются.