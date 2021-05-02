Звезду "Ревизорро" отстранили от участия в съемках из-за поножовщины

Звезда шоу «Пацанки» и ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров после новости о поножовщине. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Его слова передает Super.
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Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной информации о случившемся.
«Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие», — сказал Картозия, выразив надежду, что врачи помогут пострадавшей в поножовщине девушке.
По данным СМИ, конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них ранила другую ножом.