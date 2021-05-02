Звезду "Ревизорро" отстранили от участия в съемках из-за поножовщины

Он заявил, что в шоке от произошедшего и ждет официальной информации о случившемся.

По данным СМИ, конфликт произошел дома у диджея Яны Бородиной. Та пригласила к себе в гости трех подруг. Во время вечеринки девушки поссорились, и одна из них ранила другую ножом.