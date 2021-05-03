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Агутин назвал "стыдной" песню Манижи для Евровидения

Елизавета Назарова
1 час назад
Певец Леонид Агутин высказался о песне Манижи "Русская женщина", с которой исполнительница поедет на Евровидение. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".
Агутин назвал "стыдной" песню Манижи для Евровидения
Фото: @agutinleonid@agutinleonid
Агутин отметил, что считает артистку харизматичной и не имеет ничего против нее, но песня ему не понравилась. Он заявил, что в ней не за что зацепиться, а также, что ее стыдно выставлять на этот конкурс.
Стыдным он назвал и то, что песню начал проверять Следственный комитет. По словам певца, нужно проверять не произведение, а систему, которая допустила попадание песни на Евровидение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Агутин рассказал, как изменял Варум.
ТВ,Леонид Агутин,СКР,
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