Агутин назвал "стыдной" песню Манижи для Евровидения

Певец Леонид Агутин высказался о песне Манижи "Русская женщина", с которой исполнительница поедет на Евровидение. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".
Фото: @agutinleonid@agutinleonid
Агутин отметил, что считает артистку харизматичной и не имеет ничего против нее, но песня ему не понравилась. Он заявил, что в ней не за что зацепиться, а также, что ее стыдно выставлять на этот конкурс.
Стыдным он назвал и то, что песню начал проверять Следственный комитет. По словам певца, нужно проверять не произведение, а систему, которая допустила попадание песни на Евровидение.