«Кто такой Джони?»: зрители возмущены итогами шоу «Маска»

Телезрители возмущаются «несправедливыми» итогами второго сезона шоу «Маска», которое завершилось накануне. Напомним, что победу одержал 25-летний азербайджанский певец Джони, который скрывался в костюме Крокодила. Пользователи Сети бурно выражают свое недоумение по поводу итогов, считая, что в передаче были гораздо более достойные кандидаты на победу.