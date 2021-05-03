«Кто такой Джони?»: зрители возмущены итогами шоу «Маска»

«Кто такой Джони! Как он мог выиграть вообще? Как его можно угадать вообще? Перепеть Айвазова? Смешно. Настоящие победители — Носорог и Заяц», «Раскручивают непонятно кого. Сколько было уплочено за подобное решение?», «Очень хотелось Ламу видеть на первом месте», «Какой-то неизвестный никому дядя, и тут такие таланты. Очень странно», «Юсиф, Кирилл и Юля — истинные победители», «Лама и Носорог были достойны первого места», «Крокодил? Вы это серьезно?» - недоумевают подписчики микроблога Валерии.
«Лама заслуживала победы больше», «Я болела за Змею и Носорога», «Кто такой Джони?», «Несправедливо», «Я тоже не знала кто такой Джонни», «Носорога жаль. Он лучший», «Победитель ничем не заслужил свой титул», «Паршута и Батрутдинов были лучшие», «Итоги должно пересмотреть более объективное жюри», «Третий сезон смотреть не буду. Все с вами ясно», - вынесли вердикт комментаторы.