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«Кто такой Джони?»: зрители возмущены итогами шоу «Маска»

Экспресс газетаиещё 1
2 часа назад
Телезрители возмущаются «несправедливыми» итогами второго сезона шоу «Маска», которое завершилось накануне. Напомним, что победу одержал 25-летний азербайджанский певец Джони, который скрывался в костюме Крокодила. Пользователи Сети бурно выражают свое недоумение по поводу итогов, считая, что в передаче были гораздо более достойные кандидаты на победу.
«Кто такой Джони?»: зрители возмущены итогами шоу «Маска»
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Особенно жаркие дискуссии разгорелись в микроблогах членов жюри «Маски», которые и приняли финальное решение. Именно Филипп Киркоров на правах председателя решил присудить титул «короля масок» именно Крокодилу, а не Ламе (Юсиф Эйвазов). Другие финалисты — Змея (Юлия Паршута) и Заяц (Тимур Батрутдинов), по мнению публики, также были вполне достойны победы. То же самое касается Носорога (Кирилл Туриченко).
«Кто такой Джони! Как он мог выиграть вообще? Как его можно угадать вообще? Перепеть Айвазова? Смешно. Настоящие победители — Носорог и Заяц», «Раскручивают непонятно кого. Сколько было уплочено за подобное решение?», «Очень хотелось Ламу видеть на первом месте», «Какой-то неизвестный никому дядя, и тут такие таланты. Очень странно», «Юсиф, Кирилл и Юля — истинные победители», «Лама и Носорог были достойны первого места», «Крокодил? Вы это серьезно?» - недоумевают подписчики микроблога Валерии.
Не менее жаркая дискуссия развернулась в аккаунте Филиппа Киркорова. Некоторые даже заподозрили его в коррумпированности, потребовав от создателей проекта пересмотреть результаты. Некоторые разочарованные телезрители пообещали, что третий сезон проекта после подобных «странностей» смотреть не будут.
«Лама заслуживала победы больше», «Я болела за Змею и Носорога», «Кто такой Джони?», «Несправедливо», «Я тоже не знала кто такой Джонни», «Носорога жаль. Он лучший», «Победитель ничем не заслужил свой титул», «Паршута и Батрутдинов были лучшие», «Итоги должно пересмотреть более объективное жюри», «Третий сезон смотреть не буду. Все с вами ясно», - вынесли вердикт комментаторы.
ТВ,Кирилл Туриченко,Юсиф Эйвазов,Тимур Батрутдинов,Филипп Киркоров,
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