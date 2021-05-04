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Лазарев предрек провал Манижи на "Евровидении"

Мира Маркина
7 часов назад
Сергей Лазарев в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV объяснил, почему шансы Манижи на победу в конкурсе "Евровидение" не велики.
Лазарев предрек провал Манижи на "Евровидении"
Фото: @lazarevsergey@lazarevsergey
Одним из главных препятствий, по мнению артиста, является то, что певица будет исполнять композицию Russian Woman на русском языке. Это помешает европейской аудитории понять смысл, вложенный в песню:
"Количество баллов уже будет заведомо меньше".
При этом сам Лазарев позитивно оценил феминистический посыл песни. Он также напомнил, что в числе участников певица из Мальты Destiny с песней Je Me Casse "про сильную женщину и все такое". Букмекеры называют артистку одной из главных фавориток конкурса.
Если бы Лазарев мог выбрать конкурсанта из России, он бы остановился на певице Zivert:
"Голос у нее узнаваемый, она запоминается, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку".
Манижа, в свою очередь, в беседе с teleprogramma.pro призналась, что ее композиция Russian Woman отчасти посвящена таким женщинам, как Алла Пугачева:
"Для меня Алла Борисовна Пугачева — это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева".
@manizha
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Агутин назвал "стыдной" песню Манижи для Евровидения.
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