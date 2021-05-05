Самые известные транс-звезды на телевидении

Квир-движение с каждым годом заявляет о себе все громче. Этому способствуют и общие перемены в обществе, и лояльность самой индустрии. Райан Мерфи запустил сериал «Поза», рассказывающий о жизни ЛГБТ-сообщества, а «Эйфория» была снята с квир-актрисой в главной роли. Разбираемся, как самые успешные шоу последних лет помогают изменить отношение к транс-персонам во всем мире.

Фото: WMJ.RU WMJ.RU

Хантер Шафер, «Эйфория»

Хантер начала свою карьеру с модельного бизнеса — принимала участие в показах таких модных гигантов, как Dior, Miu Miu, Vera Wang, Tommy Hilfiger. Рожденная в теле мальчика Шафер еще до начала моделинга совершила транс-переход.

Эйфория » стал первым большим проектом в карьере девушки. Сериал откровенно и чувственно показал историю героини Джулс, частично повторяющую биографию самой актрисы.

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Еще больше внимания персонаж Хантер получила во втором специальном эпизоде сериала, посвященном ее отношениям с мамой и Ру (Зендая). Серия стала своего рода моноспектаклем Хантер, сумевшей показать целую палитру сложных и противоречивых чувств своей героини. А сам проект оказался в числе пионеров нового времени — отказался от предрассудков ради инклюзивности и наделения голосом самых разных героев.

Эллиот Пейдж, «Корпорация Амбрелла»

Свою карьеру Пейдж начала еще в конце 90-х, но первый успех пришел к ней с выходом на экраны триллера «Леденец», а после и оскароносной драмы «Джуно». Пока многие предполагали, что актриса продолжит выбирать исключительно инди-проекты, ее утвердил на одну из ключевых ролей в фильме «Начало» Кристофер Нолан . Все это время тогда еще Эллен скрывала свою настоящую ориентацию и даже успела закрутить краткосрочный роман с Александром Скарсгардом

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Только в 2014 году Пейдж совершила каминг-аут, а четырьмя годами позже сыграла тихую свадьбу с танцовщицей Эммой Портнер . На протяжении двух лет личная жизнь звезды оставалась вне поля интереса прессы, но в декабре 2020 года Эллен снова заставила говорить о себе. Актриса, отныне называющая себя Эллиот, призналась , что совершила транс-переход и стала мужчиной.

Несмотря на публичную поддержку супруги, несколькими месяцами позже звезда заявила о своем разводе . Пока неясно, как транс-переход актрисы скажется на ее съемках в сериале «Корпорация Амбрелла» — в шоу она играет женскую героиню.

Эмджей Родригес / Индия Мур, «Поза»

Проект Райана Мерфи, который не словом, но делом поддерживает ЛГБТ-сообщество, один из первых зашел на смелую территорию квир-историй. Сериал рассказывает о жизни квир-движения в 80-90-е в Нью-Йорке, когда внутри сообщества создавались так называемые дома, еженедельно участвовавшие в закрытых балах. На них участники демонстрировали собственный вкус и талант — щеголяли в немыслимых костюмах, отвечающих заданной тематике. Помимо этого, сериал сделал слепок целой эпохи с ее яркими героями, вынужденными бороться за права, казалось бы данные им по праву рождения.

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В числе главных звезд «Позы» оказались Эмджей Родригес и Индия Мур. Первая запустила карьеру с участия в спин-оффе бродвейской постановки «Богемы», принесшей ей премию Клайва Барнса. После завершения показов в 2012 году Родригес начала свой переход как транс-персона. По ее словам, она мечтала стать женщиной с 7 лет. Эмджей — не настоящее имя актрисы. Она позаимствовала его у героини комиксов Marvel про Человека-паука.

Судьба Мур складывалась также непросто. В 14 лет она ушла из дома из-за трансфобии родителей, а в десятом классе бросила школу из-за издевательств со стороны одноклассников. В 15 Индия начала карьеру модели, а чуть позже попробовала свои силы в актерстве. С 2018 года она снимается в сериале «Поза», а в 2019-м издание Time включило ее в список 100 самых влиятельных людей. Мур имеет небинарную гендерную идентичность и при обращении использует гендерно-нейтральные местоимения «они/их».

Азия Кейт Диллон, «Миллиарды»

Иронично, что первая популярность пришла к Азии после исполнения роли расистки Брэнди Эппс в сериале «Оранжевый — хит сезона».

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Последовавшее за этим приглашение в основной состав бизнес-драмы «Миллиарды» обеспечило актрисе две престижные номинации на Critics’ Choice Movie Awards. Но главной наградой от проекта для Диллон стала возможность собственной самоидентификации. Благодаря роли небинарной героини она сама решилась на каминг-аут как квир-персона.

Актриса называет себя пансексуалкой. «Бинарная гендерная система — термин, используемый некоторыми людьми, включая меня, чья гендерная принадлежность отличается от устоявшихся принципов. Женщина — это пол, пол определяется органами между ног. А вот гендерная принадлежность находится между нашими ушами», — заявила Азия на шоу Эллен ДеДженерес

Лаверна Кокс, «Оранжевый — хит сезона»

Кокс также пришлось в своей жизни столкнуться с нетерпимостью и травлей одноклассников. Но принять себя, а впоследствии и заявить о себе настоящей целому миру помогли близкие люди и карьера. Кстати, еще до ее транс-перехода роль Лаверны в сериале «Оранжевый — хит сезона» сыграл ее брат-близнец.

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Роль трансгендерной заключенной Софии впоследствии по-разному повлияла на судьбу Кокс: принесла номинацию на премию «Эмми» и позволила стать первым трансгендером, появившимся на обложке журнала Time в 2014 году. Кстати, Лаверна исполнила роль владелицы кафе в недавней оскароносной драме « Девушка, подающая надежды ». Годом ранее она сыграла в инди-хорроре «Мои волосы хотят убивать», в неожиданном ключе разбирающемся с навязанной модой для темнокожих женщин бороться со своим афро.

Алекс Блу Дэвис, «Анатомия страсти»

Первой работой на телевидении для Алекса стал сериал «Две девицы на мели». Несколькими годами позже он присоединился к актерскому составу «Анатомии страсти» — самому популярному медицинскому сериалу за всю историю телевидения. Роль интерна Кейси Паркера не только принесла ему славу, но и помогла признаться в транс-переходе.

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По словам сценаристки шоу Кристы Вернофф, она несколько раз переписывала монолог героя Дэвиса, заявляющего в кадре о своей трансгендерности. «Я горжусь своей трансгендерностью. Но я бы хотел, чтобы люди сперва узнали меня как личность, прежде чем им станет известна моя медицинская история», — говорил персонаж Дэвиса.

Сам актер признался, что этот текст стал для него монументальным, потому что раскрывал героя (и самого Алекса) не только как квир-персону, но просто как человека.

Николь Майнс, «Супергерл»

Изначально Николь обратила на себя внимание благодаря активистской деятельности в борьбе за права ЛГБТ-сообщества. С участием Майнс были выпущены два документальных проекта HBO «Транс-список» и «Не твоя кожа». После этого Николь начала свою профессиональную актерскую карьеру и сумела добиться успеха.

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