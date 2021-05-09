Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении»

По итогам первого дня подготовки к конкурсу «Евровидение», пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин). Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.

Фото: @manizha @manizha

За песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).