Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении»

По итогам первого дня подготовки к конкурсу «Евровидение», пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин). Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.
За песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).
На опубликованных кадрах можно увидеть, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.