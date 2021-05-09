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Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении»

Мария Грибова
5 часов назад
По итогам первого дня подготовки к конкурсу «Евровидение», пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин). Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.
Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении»
Фото: @manizha@manizha
За песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).
На опубликованных кадрах можно увидеть, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.
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