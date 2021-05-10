Как тяжелая болезнь перевернула жизнь ведущей «Квартирного вопроса»

Лучезарная улыбка и звучный голос Натальи Мальцевой хорошо знакомы многим россиянам. Именно она помогала людям делать долгожданный ремонт в популярной передаче "Квартирный вопрос".

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

Позже она рассказывала, что на самом деле была не просто ведущей передачи, а автором идеи:

«Я ведь стала ведущей "Квартирного вопроса" не потому, что очень этого хотела. Просто я эту программу придумала, мы стали искать ведущих, пробовали разных, но все было не то. И я поняла, что, наверное, лучше это сделаю, чем те, кого мы смотрим».

Однако в какой-то момент женщина пропала с экранов. Около четырех лет она не появлялась в эфире НТВ. Позже она призналась, что с телевидения ей пришлось уйти из-за тяжелой болезни. У звезды обнаружили онкологию.

«Я долго не хотела думать об этом. Всегда кажется, что у кого-то может быть рак, но не у тебя. Муж настоял на том, чтобы я проверилась, и оказалось, что вероятность болезни 99%», — рассказала она.

Женщина рассказала, что вместе с мужем два года жила в Израиле и проходила лечение. Однако болезнь заставила ее многое переосмыслить и изменит свою жизнь.

«Два года жила в Израиле, лечилась там, восстанавливалась. И пыталась понять вообще: кто я, где я? Чего я действительно хочу? Это был достаточно сложный, но при этом очень плодотворный для меня период. Не хочется лишний раз вспоминать о том времени. Но я очень благодарна своей болезни, потому что она многому меня научила.

У меня тоже был рак. И конечно, это меняет абсолютно все. Ты попадаешь в совершенно другое измерение, словно оказываешься за стеклом. Ты как будто бы в жизни, но уже и не в ней. Это заставляет иначе взглянуть на все, что происходит. Все становится очень выпуклым. И сами события, которые начинают происходить, вскрывают очень многие вещи, которые ты просто не замечал раньше», — рассказала Мальцева.

Позже она решилась на свое шоу.