Киркоров назвал свою фаворитку «Евровидения»

«В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой — та же трепетная искренность, та же чистота. От нее идет свет. На данный момент в мире, который стал смурным и депрессивным, с такой депрессивной и смурной музыкой, появляется вдруг необычайно воздушная девочка из Парижа, поет «Вуаля, вуаля».