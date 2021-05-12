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Дибров рассказал, что ему много раз предлагали взятки

Стелла Шмель
6 часов назад
Телеведущий и писатель Дмитрий Дибров стал гостем программы "Вечерний Ургант". Иван Ургант спросил Диброва, а кому бы тот позвонил, будь он сам участником программы "Кто хочет стать миллионером?".
Дибров рассказал, что ему много раз предлагали взятки
Фото: Кадр из программы "Вечерний Ургант"Кадр из программы "Вечерний Ургант"
"Кому бы позвонил Дмитрий Дибров из всех живущих людей?",
- спросил Ургант.
"Конечно Маркесу! Все остальное я знаю без него",
- ответил Дибров.
Ургант посетовал, что в программе "Кто хочет стать миллионером?" малая вариативность подсказок, и предложил расширить возможности. Он предложил Диброву посмотреть на предложенные таблицы, угадать, что на них нарисовано и что означает каждая подсказка. В какой-то момент появляется карточка, на которой нарисована рука, сжимающая пачку денег.
"Это взятка ведущему! Вы не представляете, сколько раз за двадцать лет передо мной была эта пиктограмма!",
- воскликнул Дибров.
ТВ,Иван Ургант,Татьяна Морозова,Дмитрий Дибров,
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