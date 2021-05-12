Дибров рассказал, что ему много раз предлагали взятки

Ургант посетовал, что в программе "Кто хочет стать миллионером?" малая вариативность подсказок, и предложил расширить возможности. Он предложил Диброву посмотреть на предложенные таблицы, угадать, что на них нарисовано и что означает каждая подсказка. В какой-то момент появляется карточка, на которой нарисована рука, сжимающая пачку денег.