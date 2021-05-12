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Бывший комик Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе

Анна Арсеньева
12 часов назад
Бывший участник Comedy Club и сценарист сериала "Внутри Лапенко" Алексей Смирнов рассказал о конфликтах, которые возникали в коллективе во время существования трио "Иванов, Смирнов, Соболев". Об этом он вспомнил в интервью для YouTube-канала "Макарена".
Бывший комик Comedy Club — о конфликте в коллективе
Фото: @alesha_smirnov@alesha_smirnov
По словам комика, причиной конфликтов стал человеческий фактор:
"Мы начали с ним ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом".
Вскоре напряженная обстановка начала влиять на творчество: их номера стали хуже, а сами участники перестали получать удовольствие от выступлений.
"Не было ни драк, ни предательств, ни каких-то слов за спиной, крысятничества — этого, естественно, не было",
— рассказал еще один участник коллектива Антон Иванов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Морозова назвала причину ухода из Comedy Woman.
ТВ,Алексей Смирнов,Антон Иванов,
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