Журналистка заявила об избиении женой Полицеймако

Журналистка Первого канала Лилия Федорова , которая вместе со съемочной группой «Пусть говорят» снимала сюжет о собаке актера Михаила Полицеймако , рассказала, как ее избила жена известного артиста. Этим она поделилась с изданием «Подъем».

Федорова сообщила, что когда съемочная группа покидала дом писателя Валентина Лаврова, который жаловался на собаку Полицеймако, из одной из квартир вышла женщина. Как позже выяснилось, перед ними оказалась супруга Михаила Лариса.

«Женские крики, ор, оскорбления в адрес съемочной группы»,

— описала происходящее Федорова.

По ее словам, сначала Лариса била оператора по голове, а затем набросилась на журналистку:

«В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично. У меня от резкой боли закружилась голова, отнялась рука, я упала».