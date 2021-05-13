Премьера на НТВ! Музыкальный проект «Ты Супер! 60+»

Уже в это воскресенье, 16 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового международного музыкального проекта «Ты супер! 60+», в котором примут участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.

Фото: PR НТВ PR НТВ

Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек из России и стран СНГ в возрасте от 60 лет, который лишён поддержки самых близких родственников – детей и внуков. В первом сезоне проекта примут участие 45 человек от 60 до 87 лет, среди которых собрались люди самых разных профессий – от полковника МВД в отставке, химиков и врачей, до профессиональных музыкантов, таких как певцы хора Мариинского театра.

PR НТВ

В каждом выпуске участники будут выходить на большую сцену, чтобы исполнить свои номера. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре «да» от членов жюри: если никто из них не нажмёт на зелёную кнопку или нажмёт всего один из судей, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал.

В первом сезоне шоу «Ты Супер! 60+» кресла жюри займут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Ведущими проекта станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. Их дуэт уже многим известен благодаря детскому проекту «Ты супер!».

«До проекта «Ты Супер! 60+» я с трудом мог представить себя 80-летнего, но, посмотрев на наших участников, мне стало легче это сделать. Я понимаю, что, если в 80 лет я буду так выглядеть и так относиться к жизни, то это круто. Наши участники уверенны, что жизнь после 60 не заканчивается. Моим родителям тоже уже за 70, и у них нет ощущения, что надо перестать заниматься спортом, собирать грибы, ездить на рыбалку и заниматься другими делами. Такое отношение к жизни мне близко. Можно заниматься чем угодно, главное - жить полной жизнью и наслаждаться каждой минутой здесь и сейчас. Я придерживаюсь этих же принципов и предпочитаю жить ярко», - делится Вадим Такменёв.



«На этом проекте всё происходит очень трогательно. Всё максимально волнительно и мило, потому что главной целью подобных программ всегда является осуществление мечты. У людей сейчас сбывается мечта, представляете? Они выходят на сцену с горящими глазами и говорят: «Я же как в сказку попал!»», - говорит Анастасия Пак.

Не пропустите первый выпуск музыкального проекта «Ты Супер! 60+» 16 мая в 20.10 на НТВ!