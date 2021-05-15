Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос»

Артист утверждает, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее без согласования в выпуске программы в октябре 2020 года. В связи с этим он требует взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.