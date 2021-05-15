Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос»

Ранее Лоза рассказал
, на каких условиях он готов позволить искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. «В самих технологиях нет ничего плохого, но все зависит от окраски. От контекста, от того, в каком ключе все будет сделано. Мне предлагали дать "Плот" для одного рекламного ролика, где я по их идее тоже должен был появиться, конечно, на плоту. И все это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьезная. Ее знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют», — поведал он.