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Лоза потребовал заблокировать выпуск шоу «Голос»

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Певец и композитор Юрий Лоза подал иск к Первому каналу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.
Артист утверждает, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее без согласования в выпуске программы в октябре 2020 года. В связи с этим он требует взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.
Дата разбирательства пока не назначена. При этом суд уже удовлетворил требования о предварительных обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на спорный выпуск.
Ранее Лоза рассказал, на каких условиях он готов позволить искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. «В самих технологиях нет ничего плохого, но все зависит от окраски. От контекста, от того, в каком ключе все будет сделано. Мне предлагали дать "Плот" для одного рекламного ролика, где я по их идее тоже должен был появиться, конечно, на плоту. И все это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьезная. Ее знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют», — поведал он.
В декабре 2020 года Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина. Тогда Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии СМИ по любому вопросу.
ТВ,Видео,Юрий Лоза,Сергей Шнуров,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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