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Участники музыкального проекта «Ты Супер! 60+» рассказали секреты о своей мечте

Партнерский материал
2 часа назад
В это воскресенье, 16 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового международного музыкального проекта «Ты супер! 60+», в котором примут участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.
Участники проекта «Ты Супер! 60+» рассказали о мечте
Фото: PR НТВPR НТВ
В рамках специального проекта Рамблера и канала НТВ мы пообщались с тремя участниками шоу «Ты супер! 60+», Ниной Дилон, Александрой Крайслер и Владимиром Родинцевым, каждый из которых поделился своими мыслями на тему заветной мечты – желания петь: как осознать свою мечту, как не бояться ей следовать, как не потеряться на пути к своей мечте, а также лайфхаками по осуществлению мечты.
В каждом выпуске проекта участники будут выходить на большую сцену, чтобы исполнить свои номера. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочного тура и финала. В первом сезоне шоу «Ты Супер! 60+» кресла жюри займут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Ведущими проекта станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак.
Не пропустите первый выпуск музыкального проекта «Ты Супер! 60+» 16 мая в 20.10 на НТВ!
ТВ,Диана Арбенина,Вадим Такменев,Стас Пьеха,Ирина Дубцова,Игорь Крутой,НТВ,
18+
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