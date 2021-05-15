Участники проекта «Ты Супер! 60+» рассказали о мечте

В это воскресенье, 16 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового международного музыкального проекта «Ты супер! 60+», в котором примут участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.

В рамках специального проекта Рамблера и канала НТВ мы пообщались с тремя участниками шоу «Ты супер! 60+», Ниной Дилон, Александрой Крайслер и Владимиром Родинцевым, каждый из которых поделился своими мыслями на тему заветной мечты – желания петь: как осознать свою мечту, как не бояться ей следовать, как не потеряться на пути к своей мечте, а также лайфхаками по осуществлению мечты.