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Манижа оценила свои шансы на победу на "Евровидении"

Мира Маркина
4 часа назад
Певица Манижа в беседе с РИА Новости оценила свои шансы на победу на "Евровидении".
Артистка уверена, что с песней Russian Woman ей как минимум удастся пройти в финал конкурса:
"А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали".
Не так давно певицу также поддержал Филипп Киркоров:
"Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!".
Международный конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Манижа ответила на критику своей песни для "Евровидения".
ТВ,Видео,Филипп Киркоров,РИА Новости,
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