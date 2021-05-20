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Сергей Лазарев перечислил главных фаворитов "Евровидения"

Стелла Шмель
5 часов назад
Совсем скоро пройдет финал музыкального конкурса "Евровидение", Как стало известно недавно, в последний тур прошла и представительница России этого года Manizha с песней Russian woman.
Популярный певец Сергей Лазарев, который дважды представлял нашу страну на этом конкурсе, назвал своих главных фаворитов - это Мальта и Франция.
"Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Также Францию",
— заявил Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village.
В 2021 году финал конкурса "Евровидение" пройдет на арене Ahoy в Роттердаме в период с 18 по 22 мая.
ТВ,Видео,Сергей Лазарев,
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