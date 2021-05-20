Почему иностранцы поддержали Манижу на "Евровидении", а русские затравили

22 мая певица Manizha выступит в финале песенного конкурса "Евровидение" с композицией Russian Woman. Несмотря на негативные комментарии в адрес 29-летней певицы, которые поступали преимущественно от соотечественников, Манижа произвела фурор во время полуфинала конкурса, и многие иностранные зрители остались под впечатлением от ее выступления.

"Рамблер" разобрался, почему артистка столкнулась с нападками хэйтеров на родине, но при этом покорила зарубежную аудиторию с песней на русском языке.

Предыстория

Кадр из клипа Uno

В 2020 году представлять Россию на "Евровидении" должна была панк-поп-рэйв-группа Little Big с треком Uno, клип на который моментально стал самым популярным среди всех, представленных участниками конкурса. На момент написания данного текста клип набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube. Однако после того, как на фоне пандемии коронавируса "Евровидение" в 2020-м было отменено, лидер коллектива Илья Прусикин , заявил, что группа не будет состязаться за право участвовать в конкурсе в 2021 году.

Манижа, в свою очередь, победила в рамках национального отбора, который прошел 8 марта на Первом канале – артистку выбрали телезрители. Ее конкурентами были Антон Беляев и его группа Therr Maitz, а также дуэт "2Маши".

Однако далеко не все обрадовались тому, что Россию на "Евровидении" представит Манижа.

Критика звезд

Кадр из шоу "А поговорить?"

В интервью на YouTube-канале "А поговорить?" Леонид Агутин заявил, что Russian Woman – слабая композиция, которую "стыдно выставлять на музыкальном конкурсе":

"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо".

Песню Манижи не оценил и Виктор Дробыш . В YouTube-шоу "Алена, блин!" продюсер усомнился в честности всенародного голосования:

"Я не получил ни одного положительного комментария о песне, не о певице, откуда вдруг столько положительных отзывов".

Негативно об артистке высказался и Юрий Лоза в беседе с телеканалом Рен-ТВ:

"В очередной раз поедет от России то, что никому здесь, в России, не надо".

Сергей Лазарев , дважды представлявший Россию на песенном конкурсе, в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV отметил, что

Маниже будет сложно победить с песней на русском языке, ведь зарубежная аудитория не поймет ее смысл.

"Евровидение-2016"

Не остались в стороне и политики. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал выступление звезды "позором России". Его слова приводит портал Ura.ru в своем Telegram-канале:

"Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики".

Спикер Закса Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров , в свою очередь, раскритиковал текст песни:

"Вы сами-то текст этот читали? Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти или к буйному, или к тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего не понял".

Russian Woman

Песню Russian Woman Манижа Сангин написала 8 марта 2020 года, за год до отборочного тура "Евровидения". Певица повествует о трансформации русской женщины, которая из хранительницы домашнего очага или "избы", как поется в песне, превратилась в сильную женщину со своим мнением, которая имеет право сама строить свою судьбы без оглядки на непрошеные советы окружающих:

"Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? Не хочешь, а надо",

– поет артистка, вспоминая стереотипные установки, которыми снабжает юных девушек закостенелое общество.

Русские народные мотивы сменяются речитативом и поп-музыкой, часть песни исполняется на английском языке. Манижа поет:

"Каждая русская женщина должна знать,

Ты достаточно сильная, ты способна проломить стену.

Не бойся, девочка".

Очевидно, что Russian Woman вдохновлена феминистскими идеями и пропагандирует отказ от гендерных стереотипов.

"А Манижа — у меня холодок по спине пробегает, когда наступает припев. Не помню, когда такое же сильное чувство возникало после поп-песни.

Однозначный фаворит этого года",

– прокомментировал трек звезды музыкальный критик Олег Кармунин в telegram-канале "Русский шаффл".

Кадр из полуфинала "Евровидения"

В начале выступления Манижа высвобождается из оков гигантского русского народного платья, которое сковывает движения. Таким образом девушка демонстрирует, что больше не намерена "ждать корабля". В конце номера на экране появляются десятки россиянок разных возрастов из разных уголков страны. С их помощью певица демонстрирует всеобщее единение, заключая:

"Сломанной фэмили не сломать меня".

@manizha

Реакция россиян и иностранцев

Несмотря на активное распространение идей феминизма, Россия по-прежнему относится к движению за равноправие мужчин и женщин неоднозначно. Отчасти именно поэтому многие телезрители раскритиковали композицию Манижи:

"Песня ужасная, меня, как Русскую Женщину, оскорбляет эта песня и ее представление на международном конкурсе. Эту песню я не выбирала и миллионы других Русских Женщин тоже!",

"Очередное пробивание днища. Бездарная певичка, бездарный русофобский текст, плевок в сторону русской женщины. Можно еще перечислять «достоинства» этого проекта. Вопрос: кому это позорище надо?".

"Все, полный абзац! В России нет больше прекрасных певцов и певиц! Остались рэперы, певички и подпевалы, даже на «Евровидение» едет представитель бывшей республики СССР".

"Я думаю ее выбрали специально, чтобы мы не победили — и в следующем году нашей стране не организовывать конкурс у себя".

Многих хэйтеров также возмутило, что певица таджикского происхождения выступает от России с песней про русских женщин:

"Таджичка в одежде американских заключенных, осужденных по тяжелым статьям, с песней «Русская женщина». Я думала, что это я перебрала в честь 8 марта и весь этот фантасмагорический бред мне привиделся с бодуна",

"Нерусская женщина представляет Россию, еще и с таким названием песни".

Примечательно, что иностранные слушатели, напротив, активно поддержали певицу и признались, что ее трек растрогал их до слез:

"Я чувствую, как эта песня взращивает во мне сильную русскую женщину. Я итальянец, если что",

"Я из Дании, но эта песня заставила меня расплакаться. Мне кажется, любую женщину в мире тронет этот трек".

"Эта песня шедевр. Я начинаю рыдать, как только задумываюсь о ее огромном смысле,

– прокомментировал пользователь из Эстонии.

"Я заплакала, когда увидела этих русских женщин на экране, и Манижа повернулась к ним и пела вместе с ними, для них. Это настоящий женский гимн. С любовью из Хорватии".

"Песня великолепна на всех уровнях. Манижа наверняка победит. 12 очков от Австралии".

Ответ Манижи

@manizha

В ходе пресс-конференции по итогам полуфинала "Евровидения" Манижа призналась, что ей не нравится слово "хэйтеры":

"Давайте назовем их «нелюбителями». Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке".

При этом артистка напомнила, что группа "Тату" также выступала на конкурсе с композицией на родном языке, но им удалось занять почетное третье место.

Певица не стала отвечать негативом на негатив:

"Я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята. Потому что мы все имеем светлые и темные стороны, хорошие и плохие стороны. И если вы хотите измениться, вы должны понимать свои плохие стороны. И я желаю вам, ребята, пожалуйста, изучите себя и поймите: это неправильно, когда вы оскорбляете кого-то".

19 мая на своей странице в Instagram Манижа опубликовала пост, в котором поблагодарила поклонников: