Популярный российский композитор Виктор Дробыш высказал свое мнение относительно конкурса "Евровидение". Его слова приводит NEWS.ru.
"Евровидение — это хороший повод всей Европе провести время: кому-то за спагетти, кому-то за сосисками, кому-то с бутылкой водки, кто что ест и пьёт",
- считает музыкант.
Композитор считает, что много внимание этой теме уделять не стоит, потому что событие не такое масштабное, как, например, чемпионат мира по футболу. Более того, Дробыш заявил, что конкурс "Евровидение" — это "и не музыка по большому счету".