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"Детское Евровидение" пройдет во Франции

Мария Грибова
4 часа назад
"Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса.
"Детское Евровидение" пройдет во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что конкурс пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена". Он будет транслироваться официальным телеканалом страны France.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лазарев перечислил фаворитов "Евровидения".
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