Почему закрылось шоу "Необъяснимо, но факт"

Псевдодокументальное шоу "Необъяснимо, но факт" выходило на телеканале ТНТ с 2005 по 2008 год. Ведущий шоу Сергей Дружко якобы получал сообщения о столкновении с аномальными явлениями и после принимался их расследовать. Подробнее о том, почему успешное шоу исчезло с экранов телезрителей – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Необъяснимо, но факт" Кадр из шоу "Необъяснимо, но факт"

В одном из интервью на YouTube Дружко признался, что идея проекта родилась еще в 2003 году. Затем, когда у шоу появились фанаты, именно они стали присылать свои мистические истории. Редакторы "Необъяснимо, но факт" выбирали лучшие из них. Дружко подчеркнул, что примерно 85% выпусков было основано на реальных фактах и участии очевидцев. Остальную часть составляли элементы шоу и реконструкции минувших событий.

Последний выпуск "Необъяснимо, но факт" вышел на экраны 19 июля 2008 года. Официальная причина закрытия шоу не разглашается, но по слухам, шоу пришлось завершить из-за его низких рейтингов.