Как выглядит и чем занимается Татьяна Арно

Однако популярность Татьяне принесло участие в развлекательной программе "Розыгрыш" на Первом канале. Именно в этот период девушке предложили сменить фамилию отца Шешукова на девичью фамилию бабушки по маминой линии — Арно. И вот на протяжении девяти лет Татьяна Арно и ее соведущий Валдис Пельш разыгрывали знаменитостей. Несмотря на высокие рейтинги проекта, создатели часто сталкивались с критикой, а некоторые звезды и вовсе подавали на передачу в суд за то, что они переходили все границы разумного.