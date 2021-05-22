Как выглядит и чем занимается Татьяна Арно

Телеведущая Татьяна Арно
наиболее известна зрителям по участию в программе "Розыгрыш" на Первом канале вместе с Валдисом Пельшем. "Рамблер" расскажет, как сложилась жизнь журналистки, и как она выглядит сейчас.
После окончания школы Татьяна подала документы на факультет немецкого в Московский госуниверситет
лингвистики, который успешно окончила в 2001 году. И уже на третьем курсе девушка отправилась на своей первый кастинг на телевизионный проект издания "Афиша". И в итоге она оказалась в числе основных претенденток на роль ведущей. Спустя некоторое время она начала появляться в утренней передаче на канале НТВ.
Однако популярность Татьяне принесло участие в развлекательной программе "Розыгрыш" на Первом канале. Именно в этот период девушке предложили сменить фамилию отца Шешукова на девичью фамилию бабушки по маминой линии — Арно. И вот на протяжении девяти лет Татьяна Арно и ее соведущий Валдис Пельш разыгрывали знаменитостей. Несмотря на высокие рейтинги проекта, создатели часто сталкивались с критикой, а некоторые звезды и вовсе подавали на передачу в суд за то, что они переходили все границы разумного.
После этого Арно еще не раз вела программы на российских каналах — "Какие наши годы", Большой город" и многие другие. А с 2017 года по 2020 Татьяна была главным редактором Spletnik.ru.
Недавно стало известно, что Арно присоединилась к команде издательства Condé Nast Россия. Татьяна стала креативным директором по производству оригинального контента в видеоподразделении компании.
Что касается личной жизни Арно, в 2011 году она познакомилась с музыкантом и журналистом Кириллом Ивановым
, и в том же году пара обручилась. Детей у супругов нет.