«Пошла Беларусь позорить»: в Сети обсуждают шоу с Бузовой

«Я вообще не понимаю, почему оценивать вокальные способности человека будет человек, который не то, что бы умеет петь. Ужас».

«Хоть и я тоже не её фанатка, но Бузова лучше всех. Не останавливаясь на достигнутом она продолжает себя показывать в самых разных направлениях. А другие певицы (не все) достигнув определенной вершины, сразу тормозят, а нужно двигаться дальше, если есть на то шанс».