«Пошла Беларусь позорить»: в Сети обсуждают шоу с Бузовой

Ольга Бузова
станет наставницей вокального конкурса «Х-Фактор. Беларусь». По данным «Комсомольской правды»
, ее гонорар может составить полмиллиона долларов (примерно 36,7 миллиона рублей). Эта сумма должна компенсировать певице отсутствие гастролей во время съемок. Кроме того, Бузова на четыре с лишним месяца переедет в Белоруссию.
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Зрители шоу по-разному откликнулись на эту новость (орфография и пунктуация авторов сохранены). Одни раскритиковали ее приглашение:
«Вы серьёзно вот сейчас?!!! Ну, это же невероятно: испортить проект ещё до его начала!!»
«Я вообще не понимаю, почему оценивать вокальные способности человека будет человек, который не то, что бы умеет петь. Ужас».
«В России из КВН попёрли её, теперь пошла Беларусь позорить».
Другие же уверены, что участие Ольги позволит привлечь к шоу больше внимания:
«Я думаю для проекта это плюс. У Оли очень много подписчиков и только из-за неё рейтинг шоу будет высоким. Я не фанатка Бузовой, но она очень подкупает своим трудолюбием, своим упорством, стремлением работать всё больше».
«Хоть и я тоже не её фанатка, но Бузова лучше всех. Не останавливаясь на достигнутом она продолжает себя показывать в самых разных направлениях. А другие певицы (не все) достигнув определенной вершины, сразу тормозят, а нужно двигаться дальше, если есть на то шанс».